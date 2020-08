Ruim 200 meldingen over dubieuze coronabehandelingen

Corona-plakplaatjes, een gezichtsmasker, reukwater en rattengif. Bij de Vereniging tegen de Kwakzalverij zijn sinds de uitbraak meer dan 200 meldingen binnengekomen van alternatieve behandelaars die met wetenschappelijke klinkende producten het coronavirus zeggen te bestrijden. "Pas op!", zegt de Vereniging in De Telegraaf.

Zolang er geen vaccin of eenduidig medicijn bestaat, duiken homeopaten, orthomoleculair genezers en andere alternatieven in het gat, waarschuwt de Vereniging. Al in januari merkte de club dat alternatieve therapeuten iets wilden met het coronavirus.

Meer dan 200 meldingen heeft de Vereniging tegen Kwakzalverij inmiddels verwerkt. De ernstigste leverden een klacht op bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) of bij de Reclame Code Commissie. "De meeste behandelaars weten dat ze geen ongegronde gezondheidsclaims mogen doen", zegt bestuurder Catherine De Jong van de Vereniging. "Maar er zijn duizenden behandelaars, het is bijna niet bij te benen welke kwakzalver nu weer wat zegt op zijn of haar website."