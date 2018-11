Ruim 1800 bezwaren tegen koopzondag Veere

Meer dan 1800 mensen hebben hun handtekening gezet onder een petitie tegen uitbreiding van de koopzondag in de gemeente Veere.

De drie coalitiepartijen in Veere, waaronder SGP-CU, stemden eind september met een nipte meerderheid voor verruiming van de winkelopenstelling op zondag.

Bijna 1500 ondertekenaars wonen in de gemeenten Veere, Middelburg of Vlissingen. Ruim 300 komen er van buiten Walcheren. De handtekeningenlijsten lagen ook in de gereformeerde gemeenten van Aagtekerke, Meliskerke en Oostkapelle.

Initiatiefnemer Frans Zwemer diende de bezwaren woensdag in bij het college en de raad. In een brief noemt hij het besluit een overtreding van het vierde gebod.