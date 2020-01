Rouwstoet Ede bekogeld met vuurwerk op oudejaarsdag

In Ede is op oudejaarsdag een rouwstoet bekogeld met vuurwerk. Jongeren gooiden niet alleen vuurwerk naar een rouwauto, maar ook naar de uitvaartleider die vooropliep. Die stopte de stoet en sprak de jongeren erop aan: "Ik heb ze respect gevraagd voor de rouwstoet en gevraagd hoe zij het zouden vinden als zij iemand moesten verliezen en als dan de rouwstoet bekogeld zou worden met vuurwerk", aldus de uitvaartleider op Facebook. De stoet kon daarna vuurwerkvrij de weg vervolgen.

Een woordvoerder zegt dat dit in de zestig jaar dat het uitvaartbedrijf actief is, nog nooit is voorgekomen. Maar aangifte wordt niet overwogen. "We zouden het liefst in gesprek gaan met de daders en hun ouders en ze een rondleiding geven in ons bedrijf, zodat ze zien wat het vak inhoudt." Hij denkt dat dat meer zin heeft dan bijvoorbeeld een Halt-straf. "We doen een algemeen appel: heb respect en doe voorzichtig. Het kan zomaar je eigen opa of oma zijn."