Rotterdammer ruikt en ziet gevolgen van brand in belevingswoning

In een omgebouwde woning in de Rotterdame wijk Ommoord is de impact van een woningbrand te zien en te ruiken. Officier Peter Schuurmans van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond geeft een rondleiding.

Zwartgeblakerde muren. De treurige aanblik van verbrande meubels. In de keuken het trieste beeld van een opgekrulde frituurpan.

Van de wasdroger is niets meer over. De kinderslaapkamer toont een totaal verbrand matras. De knuffels liggen er verloren bij.

Het zijn allemaal restanten van een brand in de woning. In dit belevingshuis kunnen mensen ervaren wat het effect van een woningbrand is.

Iedere twee maanden verplaatst de belevingswoning zich naar een andere wijk in Rotterdam en aangrenzende gemeenten.

Wat is het doel van zo’n woning waarin je de gevolgen van een brand ziet?

Schuurmans: „Het doel is mensen ervan bewust te maken hoe belangrijk het is om een brandveilig huis te hebben.

Ook willen we hen laten zien wat er kan gebeuren als dat niet zo is. Het publiek kan hier alles te weten komen over manieren om de brandveiligheid van je huis te verbeteren.”

Wat moeten mensen wel en niet doen willen ze bij brand hun huis kunnen ontvluchten?

„Meestal doen mensen voor de nacht hun buitendeur op slot. Zorg dan dat de sleutel altijd op een vaste plek in de buurt van de buitendeur hangt. Geen hele bos sleutels, want dan moet je zoeken naar de goede.

Vlucht bij brand ook nooit de trap op, naar boven. Als het beneden brandt, kom je immers nooit meer beneden.”

Wat zijn de meest oorzaken van brand in huis?

„De top drie is: roken, koken en elektra. Je kunt er ook stoken aan toevoegen. Roken in bed of in een luie stoel en dan in slaap vallen. Bij koken is het vaak de vlam die in de pan slaat.

Bij elektra staat de wasdroger met stip op de eerste plaats. Bij stoken gaat het om brandende kaarsen in de buurt van gordijnen of verkeerd omgaan met de open haard.”

Hoe moeten bewoners bij dit soort branden handelen?

„Bij de vlam in de pan is het advies om zo snel mogelijk het deksel op de pan te doen. Gooi er nooit water op. Dat veroorzaakt een enorme steekvlam. Ga ook nooit met een brandende pan lopen.

Voorkom bij de wasdroger oververhitting door na ieder gebruik de filters schoon te maken.”

Hoe kunnen mensen brand voorkomen?

„Zorg voor een of meer rookmelders in huis, liefst gecombineerd met een koolmonoxidemelder.

Koolmonoxide, dat je niet ruikt, is een sluipmoordenaar. Sluit ook altijd de deuren als je naar bed gaat.”

