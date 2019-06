Rotterdammer Olivier Scheffer maakt voetreis door Europa

Het is een kennismakingsreis, een nieuwe verslaving én een soort kunstreis, met zichzelf als onderwerp. Ook is de duizenden kilometers lange wandeling die de Rotterdammer Olivier Scheffer (49) maandag begon een soort louteringstocht.

Van de Finse hoofdstad Helsinki tot de Griekse kustplaats Thessaloniki wil Scheffer lopen. Daarbij in maximaal 71 dagen, afhankelijk van de route, 2500 à 3000 kilometer afleggen en tien tot veertien landen doorwandelen.

Maandag startte hij in Helsinki. Dinsdag nam hij de boot naar de Estse hoofdstad Tallin, en woensdag liep hij langs een provinciale weg in Estland. „Ik wil via in ieder geval Letland, Litouwen, Polen, Oekraïne, Hongarije, Roemenië, Bulgarije naar Griekenland. Wellicht doe ik ook nog Slowakije en Albanië aan. Dan valt Bulgarije af.”

Vanwaar deze tocht?

„In april vorig jaar ben ik gestopt met drinken en roken, wat ik sinds mijn studententijd deed. Die rookverslaving heb ik een-op-een vervangen door fanatiek wandelen, een ommekeer. In augustus liep ik van Sittard naar Altenburg in Oost-Duitsland, rond de 51e breedtegraad. Daar ging toen de expositie van Rotterdamse kunstvrienden open.”

Hoe betaalt u uw reis?

„Ik ben designer, officieel buitenruimtemeubilairontwerper. Het laatste halfjaar was ik een soort kletsende klusser bij mensen thuis. Zo spaarde ik een potje bij elkaar waaruit ik de voorbereiding en de eerste twee weken van de reis kon betalen. Dat klussen was soms heftig. Ik deed voor het eerst de tuin bij een vrouw van wie de man zich van het leven had beroofd. Ook sloot ik kabel-tv aan in de slaapkamer van een man die nog maar paar maanden te leven had.

Met die start begon ik ook een crowdfundingsactie op Facebook. Daarop post ik mijn wandelverhalen. Dat loopt goed.”

Hoe ervaart u de reis?

„Het is fantastisch. De plattelandsbevolking is toegankelijk. Ik leer de buren van onze EU-buren kennen.

Het wandelen geeft mij het gevoel dat ik in de middeleeuwen van Europa loop. Woensdag liep in ik Estland: 50 kilometer lang geen enkel dorp, alleen een gehucht.

Ik word hier rijker van in mijn hoofd: krijg mooie gedachten, schrijf een krabbeltje en deel dat op Facebook. Niet in een boek, dat is niet eigentijds. Ik heb de neiging een kunstenaar te zijn, met mezelf in het middelpunt.

Nu zie ik een ooievaarsnest, een schattig boerderijtje en prachtig opgestapeld hout.”

Uw tocht duurt 71 dagen, ongeacht waar u eindigt?

„Ja. Eind augustus openen mijn vrienden weer een kunstexpositie in een groot, leeg, vervallen Oost-Duits gebouw. Daar ben ik altijd bij.

Ik moet elke dag gemiddeld een marathon lopen, 42 kilometer. Als het niet lukt, stop ik in Sofia ofzo.”

