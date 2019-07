Rotterdam wil Turken laten inburgeren

De gemeente Rotterdam wil Turken die zich vestigen in de stad actief benaderen om een inburgeringscursus te volgen. Het kabinet laat de juridische mogelijkheden onderzoeken om ook voor Turken inburgering te verplichten, maar Rotterdam wil daar niet op wachten.

Volgens de gemeente komen jaarlijks 250 tot 350 Turken naar Rotterdam om te trouwen. „En dat aantal neemt toe”, zegt wethouder Bert Wijbenga (VVD) tegen de NOS. „Negentig procent van hen is vrouw. Die verdwijnen in subculturen omdat ze niet goed of helemaal geen Nederlands spreken en ook niet weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Ze weten niet hoe de verhouding man en vrouw hier is en weten ook niet dat we hier een andere houding ten opzichte van religie hebben.”

Rotterdam wil volgend jaar beginnen met de cursussen. „We respecteren de wet, er komt geen dwang. Maar we gaan deze vrouwen opzoeken en verleiden om toch mee te doen”, zegt Wijbenga.