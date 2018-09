Romeinse weg en nederzetting bij Katwijk

Archeologen hebben bij Katwijk zo’n 125 meter van een Romeinse weg ontdekt die bijna tweeduizend jaar geleden werd aangelegd. Verticale eikenhouten palen die destijds langs de kant van de weg stonden, bleken nog intact in de grond te zitten.

„De gaafheid en volledigheid van de Romeinse weg zijn een grote verrassing”, stelt de provincie Zuid-Holland dinsdag, die opdracht gaf tot het onderzoek.

Bij de weg is ook een nederzetting uit de Romeinse tijd gevonden. Er was een grafveld en het dorp beschikte over grachten. Daarin lagen grote hoeveelheden aardewerk, stukken leren schoeisel, munten, houten voorwerpen, dakpannen en een visfuik. Het topstuk is tot nog toe een stuk bouwmateriaal met pleisterwerk en een schildering erop.

De weg liep in de buurt van de limes, de buitengrens van het Romeinse Rijk die dwars door wat nu Nederland is heen liep. Volgens de onderzoekers dateert de weg vermoedelijk uit het jaar 125 na Christus. Ernaast zijn greppels aangetroffen.

katwijkvondst

Dat de oude weg is gevonden, hangt samen met een hedendaags wegenproject; de opgravingen worden gedaan in aanloop naar de aanleg van de RijnlandRoute, een groot infrastructureel project om de bereikbaarheid van het gebied rond Leiden en Katwijk te verbeteren.

Mensen die benieuwd zijn naar de opgraving, kunnen tijdens de Nationale Archeologiedagen op 13 oktober een kijkje nemen bij de opgraving langs de Tjalmaweg tussen Leiden en Katwijk. De vondsten worden volgend jaar tentoongesteld in een informatiecentrum.