Roep om landelijke regels klinkt steeds luider

Steeds luider klinkt de roep om landelijke maatregelen die het oplopend aantal coronabesmettingen tegengaan. Vier voormannen stelden donderdag dat regionale regels niet voldoende zijn.

Hubert Bruls, Ahmed Aboutaleb, Ernst Kuipers en Diederik Gommers: alle vier pleiten ze voor een landelijke aanpak. Ze zijn niet de minsten – voorzitter van het Veiligheidsberaad, burgemeester van Rotterdam, voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

Dinsdag zei premier Mark Rutte al dat er deze week waarschijnlijk acht regio’s bijkomen op het lijstje van zorgelijke gebieden. Sinds zondagavond gelden voor zes regio’s al extra beperkingen. „Wat blijft er dan nog over van een regionale benadering?” vroeg burgemeester Aboutaleb zich af. Hij acht een terugkeer naar de „botte algemene maatregelen” van voor de zomer goed mogelijk.

Zijn collega Bruls uit Nijmegen onderstreepte dat in het tv-programma Op1: „Is Nederland niet te klein voor een gedifferentieerde aanpak? In een paar uur kun je van noord naar zuid en van oost naar west.” Door de maatregelen in Randstedelijke regio’s signaleert hij dat mensen grote feesten en partijen naar Gelderland verplaatsen. „Wat is dan nog het effect van die maatregelen?”

Gommers voorspelde op Radio 538 een tweede lockdown. „Met wat we nu aan het doen zijn, lukt het niet om de besmettingen omlaag te krijgen.” De voorzitter van de vereniging voor ic’s is voorstander van een „op maat gemaakte lockdown”, die zich vooral richt op beperkingen voor ouderen en minder op scholieren en studenten.

Voor het draagvlak van een strenger beleid is het volgens Gommers goed dat het kabinet eerst regionale maatregelen nam. „Zo kunnen we er met elkaar aan wennen. Er wordt meer over gesproken, het maakt mensen scherper.”

Vervolgens luidde Kuipers de alarmbel in de talkshow van Eva Jinek: „Maak je veiligheidsriemen maar vast. We zitten in precies dezelfde situatie als in maart, of eigenlijk al een stapje verder.” Hij voorziet elke week een verdubbeling van het aantal ziekenhuisopnames. De reguliere zorg zal daar zwaar onder lijden. Nu al zeggen ziekenhuizen geplande zorg af en zoekt Kuipers’ coördinatiecentrum naar bedden elders in het land om overvolle afdelingen in de Randstad te voorkomen.

De voorzitter pleit voor een „rigoureuze” aanpak nu er geen effect zichtbaar is van eerdere beperkingen. „Je moet verdergaan vanuit het idee: zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Hoe langer je wacht, hoe verder het aantal besmettingen oploopt en hoe rigoureuzer de maatregelen om dat terug te dringen.”

De voorzitter denkt aan het beperken van maximale groepsgroottes, stoppen met grote sportevenementen waarbij publiek aanwezig is en inzetten op maximaal thuiswerken. Van een bezoekverbod aan ouderen wil hij het liefst wegblijven. „Maar dan moet je nu wel iets anders doen”, waarschuwt hij.