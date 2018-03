De rode straatverlichting in de Nesciostraat in Barneveld, bedoeld voor vleermuizen, is spoedig verleden tijd. De gemeente Barneveld komt tegemoet aan klachten van bewoners. Dat meldt Omroep Gelderland.

Het rode licht werd geassocieerd met prostitutie. „Voor Barnevelds begrippen erg gewaagd”, oordeelde een buurtbewoner verleden maand in de Telegraaf.