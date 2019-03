Rivieroevers erg vervuild, vooral met plastic

De rivieroevers in ons land zijn erg vervuild met afval, vooral plastic. Dat blijkt uit onderzoek van het samenwerkingsverband Schone Rivieren. Op ruim tweehonderd plekken langs de Maas en de Waal is gekeken wat voor afval er lag. In totaal zijn er bijna 77.000 stukken afval gevonden. Daarvan was 84 procent plastic.

In de top 15 van meest gevonden soorten afval staan verpakkingen zoals flessen, doppen, wikkels, chips- en snoepzakken. Ook ligt er erg veel sanitair-afval op de oevers (plastic wattenstaafjes, maandverband en hygiënische doekjes). Dat stroomt via het riool in de rivier, maar wordt ook moedwillig gedumpt. Ook zijn klerenhangers, stofzuigeronderdelen, een kapstok en complete BBQ’s gevonden. Ook sigarettenpeuken en piepschuim staan in die top 15.

Schone Rivieren is een initiatief van IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee. Medewerkers hebben samen met vrijwilligers het onderzoek gedaan. Doel van het onderzoek is de Nederlandse rivierdelta in 2030 plasticvrij te krijgen, door opruimacties en onderzoek.