Rina Molenaar: van stagiair tot directeur Woord en Daad

Rina Molenaar begon ooit als stagiair bij hulporganisatie Woord en Daad. Per 1 november wordt ze directeur-bestuurder. „We blijven ons sterk richten op structurele oplossingen voor armoedeproblemen.”

Molenaar (44) volgt dr. ir. Jan Lock op, die de organisatie sinds maart 1994 leidt. Lock begint een eigen bureau. „Eigenlijk zet ik mijn werk voort”, zegt de vertrekkende bestuurder. „Ik zet me al enige tijd met veel passie en vreugde ervoor in om christelijke organisaties in Afrika en Azië te laten aansluiten bij wat er wereldwijd gebeurt. Ik wil hen helpen in hun ontwikkeling. Ondertussen ervoer ik steeds meer spanning tussen die werkzaamheden en de verantwoordelijkheid die ik hier voor Woord en Daad heb. Daarom hebben we het werk per 1 april al gesplitst en ga ik per 1 november zelfstandig verder.” Lock blijft bij Woord en Daad als senior adviseur betrokken.

Molenaar had de projecten en programma’s al onder haar hoede. „Dat zet ik voort”, zegt ze. „We bezinnen ons op een toekomstbestendig organisatiemodel.”

De nieuwe directeur begon haar loopbaan in de gehandicaptenzorg. In 1998 werd ze leerkracht op een basisschool in Hardinxveld-Giessendam. In 1997 bracht een stageopdracht haar op het werkveld van Woord en Daad in India: ze onderzocht er de invloed van het kolonialisme op het onderwijssysteem. Vervolgens vroeg Woord en Daad haar als scholenvoorlichter. Zo kwam ze in 2002 in dienst. Haar vader, ds. P. Molenaar, was vroeger bestuurslid van Woord en Daad. „Armoede stond bij ons thuis altijd op het netvlies.”

Vanaf 2004 was Molenaar hoofd particuliere fondswerving, vanaf 2006 manager van de afdeling communicatie en fondsen. Intussen volgde ze een communicatieopleiding en haalde ze aan de VU in Amsterdam haar master bestuurskunde. Sinds 1 januari 2016 is ze lid van de raad van bestuur. Woord en Daad schakelde in die tijd om naar projectmatig werken. „We werken sindsdien zonder management”, zegt Lock. „Als raad van bestuur formuleren we een opdracht en benoemen een projectleider. Die vormt een team en rapporteert over het resultaat. Dat gaat heel goed; veel beter dan we verwachtten.”

Bij Woord en Daad zijn bijna tachtig mensen in dienst. Daarnaast zijn 35 mensen flexibel inzetbaar voor de projecten. „Met structurele verbeteringen proberen we iets te betekenen voor kansarmen die moeilijk te bereiken zijn.”