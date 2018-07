Relatie met Turkije gaat van rel naar rel

In 2012 vierden Nederland en Turkije nog uitgebreid vierhonderd jaar diplomatieke betrekkingen. Sindsdien kenmerkt de relatie met de NAVO-bondgenoot zich door incidenten. Een overzicht van de wrijvingen tussen de twee landen.

- 2012: De Turkse president Abdullah Gül wil naar Nederland komen. PVV-leider Geert Wilders laat weten dat Gül wat hem betreft niet welkom is. Wilders was toen gedoogpartner van het kabinet van VVD en CDA.

- 2013: De toenmalige premier Recep Tayyip Erdogan bezoekt Nederland. Vlak voor vertrek maakt hij zich boos over een negenjarig Turks-Nederlands jongetje dat bij lesbische pleegouders wordt geplaatst.

- 2014: Turkije zegt dat Nederland de Turkse Nederlanders discrimineert. Turkije klaagt over 'racistische aanvallen'.

- Januari 2015: Journaliste Frederike Geerdink, die veel over Koerdistan schrijft, wordt in Turkije opgepakt. Ze wordt beschuldigd van het maken van propaganda voor een terroristische organisatie. De arrestatie gebeurt tijdens een bezoek van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders. Later dat jaar wordt ze Turkije uitgezet.

- Oktober 2015: De Turkse ambassadeur wordt op het matje geroepen. Turkse Nederlanders hadden thuis in hun brievenbus een brief gekregen van de partij die in Turkije aan de macht is, de AKP. Daarin kregen ze de oproep om bij parlementsverkiezingen op de partij te stemmen.

- April 2016: Het Turkse consulaat in Rotterdam roept op om beledigingen aan het adres van Erdogan, dan president van Turkije, door te geven. Kort erna wordt columniste Ebru Umar opgepakt tijdens een vakantie in Turkije. Aanleiding waren haar tweets over Erdogan.

- December 2016: De voorzitter van Diyanet, de koepelorganisatie van Turkse moskeeën in Nederland, wordt ervan beschuldigd namen van aanhangers van geestelijke Fethullah Gülen te hebben doorgegeven aan Turkije. Een week later trekt Turkije hem terug uit Nederland.

- Maart 2017: De Turkse minister van Buitenlandse Zaken wil in Nederland campagne voeren voor een referendum over een nieuwe Turkse grondwet. Zijn vliegtuig mag niet landen in Rotterdam. Hij vliegt door naar Frankrijk. Vanuit Duitsland rijdt de Turkse minister van Familiezaken naar Rotterdam. Zij wordt tegengehouden en teruggestuurd. In Rotterdam breken ongeregeldheden uit en Turkije weert de Nederlandse ambassadeur. President Erdogan maakt Nederland uit voor “nazi-overblijfselen en fascisten”.