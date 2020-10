Reisadvies voor Oostenrijk aangescherpt naar oranje

Het reisadvies voor een aantal deelstaten in Oostenrijk wordt woensdag aangescherpt van geel (veiligheidsrisico’s) naar oranje, wat inhoudt dat alle niet-noodzakelijke reizen worden ontraden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat die maatregel wordt genomen, omdat het aantal besmettingen met het coronavirus in heel Oostenrijk hoog is.

Het gaat om de deelstaten Karinthië, Burgenland, Steiermark en de regio Ost-Tirol. Daardoor heeft heel Oostenrijk woensdag kleurcode oranje en geldt het advies naar Oostenrijk te reizen alleen als het noodzakelijk is en niet voor toeristische reizen. Uitzonderingen zijn de gemeenten Hinterriss en Jungholz in de deelstaat Tirol en de gemeente Kleinwalsertal/Mittelberg in de deelstaat Vorarlberg.

Vanaf woensdag moeten reizigers na een verblijf in Oostenrijk bij terugkeer in Nederland tien dagen in thuisquarantaine. Dit moet ook als vanaf een Oostenrijkse luchthaven naar Nederland wordt gevlogen. Automobilisten op doorreis zijn verplicht in één keer door te rijden. Alleen korte pauzes bij tankstations zijn toegestaan.