‘Regel alsnog die vreugdevuren’

Na twee onrustige avonden in de Haagse wijk Duindorp wil de grootste partij in de stad, Hart voor Den Haag, dat de jaarlijkse vreugdevuren alsnog doorgaan. Het stadsbestuur maakt dinsdag waarschijnlijk bekend dat daar geen toestemming voor komt, tot woede van Duindorpers.

„Die vuren zijn ontstaan om volstrekt losgeslagen rellen in de wijken te voorkomen. Door het afblazen van de vuren op Scheveningen, in Duindorp, Laak en Escamp moeten we vrezen voor een onrustige jaarwisseling met veel schades en inzet van de politie”, verklaart partijleider Richard de Mos.

De Mos roept de relschoppers in Duindorp op te stoppen. „Het slopen van je eigen wijk is een absolute no-go. Buiten de vernielingen geven de relschoppende jongeren de overige bewoners van Duindorp een zeer onveilig gevoel.”

De gemeente wil geen toestemming geven voor de vreugdevuren. Bij de afgelopen jaarwisseling was het misgegaan bij het in brand steken van de vuurstapels. De brand liep uit de hand en huizen raakten beschadigd. Bouwers hadden zich niet aan afspraken met de gemeente gehouden.