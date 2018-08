Refo-agent bezorgd over uitbreiding zondagswerk

Agenten uit reformatorische kring maken zich zorgen over uitbreiding van zondagswerkzaamheden. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerde open brief van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU).

In de huidige onderhandelingen over een politie-cao ligt een plan op tafel om agenten te mogelijkheid te geven op vrijwillige basis vaker op zondag te werken. Nu nog is het aantal zondagen dat agenten op zondag dienen te werken aan een limiet gebonden. Die grens wordt dus mogelijk opgerekt. „Daar leven zorgen over bij politiemensen uit onze achterban”, aldus RMU-zegsman Johann Honders vrijdagmorgen desgevraagd. „Weliswaar staat in het plan vrijwilligheid centraal, maar we vrezen dat bijvoorbeeld over vijf jaar dat verandert in een verplichting. De vrees is: als je de politieleiding een vinger geeft, nemen ze je hele hand.”

In de open brief van vrijdag roept de RMU de politievakbonden ACP, ANPV, NPB en VMHP op hun huidige acties voor een betere cao stoppen. De cao-onderhandelingen met minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zijn deze week weer zijn hervat. De RMU stelt stakingsacties zoals bijvoorbeeld het niet uitschrijven van boetes en het niet meer innen van achterstallige betalingen op principiële gronden af te wijzen. De RMU dringt er bij de andere vakbonden op aan de onderhandelingen „op constructieve basis” voort te zetten.

In de brief schrijft de RMU dat ook in haar achterban zorgen leven over de arbeidsvoorwaarden bij de politie. Zo klagen reformatorische agenten over „het ontbreken van een fatsoenlijk ouderen- en uittredingsbeleid.”

Ook willen ze dat het politievak als „zwaar beroep” wordt aangemerkt, zodat de mogelijkheid gaat ontstaan om eerder met pensioen te gaan.

De RMU maakt zich zorgen over de capaciteit van de politie. „De komende zeven jaren zullen maar liefst 14.000 politiemensen met pensioen gaan. Dat is 22 procent van de huidige politiesterkte. De toezegging dat er komende jaren 1100 extra agenten opgeleid zullen worden, is een zware opgave. De politieacademie zit tot 2022 vol, daarom moet die extra capaciteit krijgen.”

Het driedaagse dancefestival Decibel Outdoor in Hilvarenbeek gaat dit weekeinde gewoon door, ondanks de cao-acties die de politie tijdens dit evenement voert. Dat zei een woordvoerder van de organisatie. Particuliere beveiligers nemen het toezicht door de politie op het festivalterrein over.