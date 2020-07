Reddingsbrigade waarschuwt voor sterke stroming in zee

Reddingsbrigade Nederland waarschuwt mensen die vrijdag en zaterdag naar het strand gaan voor het gevaar van een sterke stroming en muien. Vooral voor de kust van Noord-Holland is dat het geval.

Volgens de reddingsbrigade is de hele week al sprake van een sterke stroming. Zo moesten de afgelopen dagen badgasten uit de zee bij Callantsoog, Bergen en Texel worden gered.

Nu de komende dagen hoge temperaturen worden voorspeld, verwacht de reddingsbrigade dat veel mensen naar de kust zullen trekken. „Omdat er een sterke stroming is, en er bovendien een oostenwind waait, raden we mensen aan om tot knie- of heuphoogte het water in te gaan en minstens met zijn tweeën. Als mensen toch gaan zwemmen, moeten ze dat met de kust mee doen in plaats van verder in zee te gaan”, aldus een woordvoerder.

„Bij oostenwind zijn er vaak veel kwallen en is ‘lekker’ afkoelen in zee niet (goed) mogelijk. Ronddrijven op een luchtbed is dan extra gevaarlijk, omdat er een grote kans bestaat op afdrijven. Bovendien krijgt, bij afgaand tij, de stroming een ‘duwtje’ in de rug; dat maakt een mui nog verraderlijker”, aldus Reddingsbrigade Nederland donderdag.

Een mui is een geul die loodrecht op het strand staat waardoor water met veel kracht naar zee stroomt. Wie in een mui zit, moet zich laten meevoeren en als de stroming minder krachtig wordt, schuin weg zwemmen en met een boog terug naar het strand gaan.