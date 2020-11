Reddingsbrigade waarschuwt voor geld tekort door coronacrisis

De Reddingsbrigade Nederland waarschuwt dat locaties van de reddingsdienst in gevaar komen doordat er te weinig geld is vanwege de coronacrisis. De gemiddelde omzet van een locatie is dit jaar met ruim 7000 euro gedaald tot 29.127 euro.

Bijna een kwart van alle Reddingsbrigades vreest voor het voortbestaan als de coronacrisis ook in 2021 aanhoudt, omdat er te weinig geld binnenkomt. Normaal gesproken verdienen de brigades geld als toezichthouders, maar door de maatregelen tegen het coronavirus zijn er bijna geen evenementen waar toezicht moet worden gehouden. Daardoor kunnen ook geen nieuwe reddingswerkers worden opgeleid.

„Als dit zo doorgaat en overheidssteun blijft uit, kan het serieuze gevolgen hebben voor het toezichtniveau in de zomer van 2021”, zegt directeur van Reddingsbrigade Nederland Koen Breedveld. „Het kan toch niet zo zijn dat de veiligheid van badgasten in het algemeen, en zwemveiligheid in het bijzonder, onder druk komt te staan? In de afgelopen bewogen zomer is juist gebleken hoe essentieel het reddingsbrigadewerk voor de samenleving is.”

Reddingsbrigade Nederland is bezig een plan op te stellen dat ervoor moet zorgen dat er ook in 2022 nog voldoende toezicht is voor badgasten. Er moeten lessen worden getrokken uit de drukke zomer van dit jaar. Volgens Breedveld kan dat plan echter de prullenbak in als er niets verandert in de financiële situatie van de Reddingsbrigade.