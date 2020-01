Reddingsbrigade in 2019 vaker in actie

De Reddingsbrigade Nederland kwam afgelopen jaar vaker in actie dan het jaar ervoor. Waren er in 2018 nog 8075 acties, vorig jaar waren dat er 9079, blijkt uit de jaarcijfers. Bij die 9079 acties werden in totaal 9180 mensen geholpen.

Opvallend is de toename in hulpverlening aan kitesurfers (+43 procent) en surfers (+14 procent). Daarbij moest flink veel vaker hulp worden verleend bij een levensbedreigende situatie. Verder wisten 1287 personen meer dan het jaar ervoor reddingsbrigades te vinden voor eerste hulp bij een ongeval op, in en aan het water. In 2019 waren dat 6581 gevallen tegen 5294 een jaar eerder, een stijging van 24 procent.

De bestuursvoorzitter van Reddingsbrigade Nederland, Leendert de Lange, zegt dat een toename van het aantal hulpverleningen en een verlenging van het seizoen door het goede weer veel van de redders vraagt. „De vrijwilligers van onze reddingsbrigades leveren een unieke bijdrage aan de veiligheid van velen die genieten in, op en langs het water in Nederland.”