Recreatievaart moet nog even aan de wal blijven

De start van het vaarseizoen voor pleziervaarders in Nederland op 1 april is uitgesteld wegens de maatregelen rondom het coronavirus. Vaarwegen gaan niet dicht vanwege het belang van de beroepsvaart, maar recreatievaarders moeten er rekening mee houden dat veel bruggen en sluizen op winterregime worden bediend, wat inhoudt dat alleen de beroepsvaart en hulpdiensten op afroep om bediening kunnen vragen.

Dat meldt het samenwerkingsverband Varen doe je samen!, waarin onder andere Rijkswaterstaat, de ANWB, de provincies, de Unie van Waterschappen en watersportorganisaties deel van uitmaken.

Voor het beperken van de pleziervaart is gekozen, omdat recreatief gebruik van het water leidt tot meer mobiliteit en meer contactmomenten, aldus de provincie Overijssel. Natuurgebied de Weerribben en De Wieden in Overijssel is een populaire bestemming voor pleziervaarders. Overijssel handhaaft het winterregime tot 1 juni. Elders gelden de maatregelen vooralsnog tot 6 april.

Varen doe je samen! adviseert plezierschippers om www.vaarweginformatie.nl te raadplegen voordat ze het water op gaan.