Reclamewaakhond veegt klachten tegen prolifespotje van tafel

Het crowdfundingsspotje van het Platform Zorg voor Leven is niet verhullend ten aanzien van de afzender of de boodschap van de uitingen.

Dat besliste de Reclame Code Commissie (RCC) maandag in reactie op twee binnengekomen klachten.

In het filmpje verschijnt een vrouw in beeld, terwijl de voice-over luidt: „Tijdens de week van het leven willen we aandacht vragen voor vrouwen die onbedoeld zwanger zijn en hun ongeboren kindje.” Volgens een van beide klagers had het platform expliciet te kennen moeten geven fondsen te werven voor „een anti-abortuscampagne.”

De RCC wijst er echter op dat er duidelijk en 5 seconden lang de tekst weekvanhetleven.nl in beeld verschijnt. „Er is daarom geen twijfel dat de reclame afkomstig is van weekvanhetleven.nl”, aldus de uitspraak. „Wie vervolgens de website bezoekt, leest op de homepagina over adverteerders boodschap en campagne, en ziet onder het kopje “over ons” welke organisaties samen deze campagne voeren.”

De tweede klager, die betoogde dat het platform explicieter had moeten aangeven actiever tegen „de vrouwenrechten” te strijden, wordt met hetzelfde argument in het ongelijk gesteld. „Onder meer door de tekst ”Het geluid vóór het leven is meer dan ooit nodig” valt volgens de RCC al eenvoudig af te leiden wat de boodschap van het platform is. Dat de informatie „over de gezondheid en de veiligheid van vrouwen” op de website weekvanhetleven.nl niet zou deugen, zoals deze klager verder betoogde, is volgens de reclamewaakhond onvoldoende onderbouwd.

„Wij voeren onze strijd met open vizier en met liefde”, zo luidde maandag het nuchtere commentaar van platformvoorzitter Diederik van Dijk op de uitspraak. Hij hoopt dat de verdere discussie inhoudelijk zal zijn en zal gaan over betere hulp voor onbedoeld zwangere vrouwen „én over eerbied voor het wonder van nieuw leven.”

