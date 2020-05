Rechter Iran verzwaart straf van christelijke bekeerling

Een christelijke bekeerling in Iran, Ismaeil Maghrebinejad, heeft tijdens een herziening van zijn proces een jaar extra gevangenisstraf gekregen.

De rechter handhaafde zijn eerdere uitspraak uit februari door de man te veroordelen tot twee jaar cel vanwege „lidmaatschap van een vijandige groep”, maar voegde een extra jaar gevangenisstraf toe vanwege „propaganda tegen de staat.” Dat meldde Article 18 deze week.

De 65-jarige Maghrebinejad, die in januari 2019 werd gearresteerd, had een Bijbelvers ontvangen van een christelijke mediaorganisatie. Dat was volgens de rechter voldoende bewijs voor het lidmaatschap van een „zionistische evangelisch-christelijke groep.”

De bekeerling hoopte juist op verlichting van zijn straf. De rechter had namelijk zelf aangegeven het vonnis te willen herzien. De straffen komen bovenop de drie jaar cel die Maghrebinejad eerder kreeg vanwege „het beledigen van de islam.” Hij gaat in beroep tegen alle drie veroordelingen.

Aanvankelijk hing Maghrebinejad zelfs de doodstraf boven het hoofd vanwege afvalligheid. Deze aanklacht werd later echter ingetrokken.