De gemeente Barneveld mag van de voorzieningenrechter in Arnhem op geen enkele manier gebruik maken van de informatie die zij bezit over de ‘specifieke herkomstlocaties’ van de omstreden partij zand die onder meer is toegepast in Barneveldse woonwijken.

De rechter heeft Vink gelijk gegeven in het kort geding dat het Barneveldse zandbedrijf tegen de gemeente had aangespannen.

Later meer.