RDpodcast met Jan Kloosterman: Je kind in een seculiere wereld

Kinderen in reformatorische kring groeien vaak beschermd op. Ze gaan naar een zogeheten eigen basisschool en naar het reformatorisch voortgezet onderwijs. Totdat het eerste bijbaantje of de eerste stage zich aandient.

Hoe bereid je je kind hierop voor? Of hadden ze al veel eerder de seculiere wereld moeten verkennen? En hoe dan? Host Evert Barten praat erover in deze 24ste aflevering van Bij ons thuis met Jan Kloosterman, bestuurder van de RMU. Vanuit zijn jarenlange ervaring in het onderwijs weet hij hoe het is om jongeren klaar te stomen voor de maatschappij.



