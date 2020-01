Het is weer “Dry January” - ook bekend in goed Nederlands als “IkPas”. Een maand lang drink je geen druppel alcohol.

In Zutphen staat Het Volkshuis, waar al honderd jaar geen alcoholhoudende dranken worden geschonken. Het team van RDoutside ging in de Overijsselse stad de straat op om te vragen of ze deze maand hun glas laten staan.