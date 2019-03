Altijd even slikken, die feedback van collega’s. Artikelen zijn een beetje je kindje. En daar komt niemand aan. Of toch wel? In deze vlog laat Mirjam Roukema zien hoe de (jonge) journalisten van het RD scherp blijven op elkaars artikelen.

Zeven redacteuren van het Reformatorisch Dagblad vloggen over hun werk. Hoe komt de krant tot stand? Iedere vrijdagmiddag verschijnt een vlog waarin een van de vloggers je er iets van laat zien.