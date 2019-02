RDInside #4 – Chris heeft een telefonisch interview

Voor journalisten is de telefoon een onmisbaar communicatiemiddel. De tientallen mensen die iedere dag in krantenartikelen aan het woord komen, kunnen niet allemaal face-to-face gesproken worden. Veel interviews gaan daarom per telefoon. Chris Klaasse laat in deze vlog zien hoe een telefonisch interview in z’n werk gaat.

Zeven redacteuren van het Reformatorisch Dagblad vloggen over hun werk. Hoe komt de krant tot stand? Iedere vrijdagmiddag verschijnt een vlog waarin een van de vloggers je er iets van laat zien.