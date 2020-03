RDInside #24: De krant maken in coronatijd

Vanwege de coronacrisis vloggen redacteuren Mirjam, Aline en Chris over hun ervaringen in deze bijzondere dagen. Ze werken grotendeels vanuit huis. Daarom gebruiken ze nieuwe manieren om te overleggen. En hoewel dat thuiswerken enigszins behelpen is, ziet het drietal ook grote voordelen.

Video

om het document te tonen. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen.