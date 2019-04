Wie verkoopt de advertenties, wie maakt ze en waarom worden ze soms geweigerd? In deze vlog, deel 2 in de serie De krant van A tot Z, duikt Gertina Heger in de wereld van de advertenties.

Zeven redacteuren van het Reformatorisch Dagblad vloggen over hun werk. Hoe komt de krant tot stand? Iedere vrijdagmiddag verschijnt een vlog waarin een van de vloggers je er iets van laat zien.