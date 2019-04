Voor de negende keer werd het tv-spektakel The Passion opgevoerd. Dit jaar in Dordrecht, waar 400 jaar geleden de Dordtse synode werd gehouden. Voor het Reformatorisch Dagblad de vraag: laten we er wel of niet een verslaggever naartoe gaan?

In deze vlog #14 van RDInside neemt kerkredacteur Geerten Moerkerken je mee. Want als je er als verslaggever naar The Passion gaat, hoe pak je dat dan aan?