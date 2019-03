In deze vlog laat Niels van Leeuwen zien hoe zijn eerste werkdag in de Tweede Kamer is. Hij ontdekt dat de Patatbalie de belangrijkste plek is.

Zeven redacteuren van het Reformatorisch Dagblad vloggen over hun werk. Hoe komt de krant tot stand? Iedere vrijdag om 16.00 uur laat een van de vloggers je er iets van zien.