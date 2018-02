RD-onderzoek: gros raadsleden CU en SGP houdt de deur voor PVV op een kier

Het gros van de politici van ChristenUnie en SGP in gemeenten waar de PVV meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen wijst samenwerking met die partij binnen een college niet op voorhand af. Maar de argwaan tegenover de aanhangers van Wilders is groot.

Dat blijkt uit onderzoek van het Reformatorisch Dagblad. De PVV doet bij de verkiezingen op 21 maart naar alle waarschijnlijkheid mee in dertig gemeenten. Sommige partijen, zoals PvdA, D66 en GroenLinks, willen hoe dan ook niet met de PVV in een college.

In 23 van de 30 gemeenten waar de PVV in de race is, zitten politici van ChristenUnie en/of SGP in de gemeenteraad. In die gemeenten vroeg het Reformatorisch Dagblad de afgelopen dagen aan de christelijke raadsleden of ze eventueel bereid zijn met de PVV in een college van burgemeester en wethouders te stappen. Omdat in 4 van die 23 gemeenten CU en SGP afzonderlijk opereren, raadpleegde het RD in totaal 27 christenpolitici.

Brug te ver

Uit de belronde blijkt dat 89 procent van de CU- en SGP-raadsleden (24 van de 27) samenwerking met de PVV binnen een college niet bij voorbaat blokkeert.

Tegelijkertijd koesteren nagenoeg alle politici, zeker de CU’ers, argwaan tegenover de PVV. Tekenend voor veel reacties van CU-raadsleden is het standpunt van de CU in Lelystad (3 van de 35 zetels, collegepartij). „We zetten de deur voor de PVV op een kleine kier”, aldus CU-fractievoorzitter Schraa maandag. „Het is ons een brug te ver die partij nu al uit te sluiten. Maar het zal lastig worden om met de PVV in een college te stappen. De verschillen zijn groot. De PVV wil moslims op basis van hun religie uitsluiten, wil geen moskeeën en geen islamitische scholen. Wij zijn voor godsdienstvrijheid voor iedereen. De PVV wil af van subsidies voor de kunst- en cultuursector. Wij willen de culturele sector niet de nek omdraaien.”

Spookpartij

De CU-fracties in Almere en Arnhem en de CU-SGP in Dordrecht blokkeren samenwerking met de PVV in een college al wel bij voorbaat. „Coalitiesamenwerking met de PVV is voor ons een brug te ver”, zegt CU-lijsttrekker Becker in Arnhem (2 van de 39 zetels, oppositiepartij). „Wij zien onoverbrugbare verschillen op een thema als godsdienstvrijheid. Daarnaast gedraagt de PVV zich als een spookpartij: uitnodigingen om kennis te maken worden genegeerd. Dat bevordert het perspectief op een constructieve coalitiesamenwerking niet.”

SGP-raadsleden in Twenterand, Terneuzen, Tholen en Urk sluiten de PVV niet op voorhand uit. Sommige SGP’ers, zoals in Terneuzen en Tholen, vrezen kiezers kwijt te raken aan de PVV.

De SGP’ers zijn kritisch over de lokale PVV. SGP-lijsttrekker én wethouder Engberts in Twenterand (2 van de 23 zetels, collegepartij): „De PVV zegt stellig waar ze op tégen is. Dan denk ik: Wat wil je nu wel? Over duurzaamheid hebben we heel verschillende visies. De SGP is voor subsidies voor windmolen- en zonnepanelenparken, de PVV juist tegen. Het wordt heel moeilijk om in een college samen te werken.”

Hielke en Sietse

Sommige raadsleden zijn verbaasd over deelname van de PVV in hun gemeente. CU-fractievoorzitter Van Oosten in het Friese Achtkarspelen (3 van de 21 zetels, collegepartij), verwijzend naar de strijd van de PVV tegen de islam: „In onze gemeente wonen nul komma zoveel moslims. De mannen hier heten Sietse, Klaas en Hielke.”