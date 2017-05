RD-journalist Van Dijkhuizen overleden

Evert van Dijkhuizen, journalist bij het Reformatorisch Dagblad, is zaterdagavond op 55-jarige leeftijd overleden.

Van Dijkhuizen, die al geruime tijd ziek was, werkte sinds 1988 bij deze krant. Hij was verslaggever en schreef onder andere over onderwijs en muziek.

Sinds 1984 was Van Dijkhuizen actief als dirigent. Hij leidde onder andere het Groot Samengesteld Jongerenkoor en gemengd koor Magnalia Dei in Amersfoort. Sinds 2008 was hij verbonden aan mannenensemble Cantare in Woudenberg. Verder was hij organist in de gereformeerde gemeente van Amersfoort. Van Dijkhuizen laat een vrouw, zes kinderen en twee kleinkinderen achter. Hij wordt vrijdag begraven.