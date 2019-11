„Randstad niet uit de brand met stikstofmaatregelen”

Of de woningbouwplannen in de Randstad kunnen doorgaan, blijft onzeker. Ondanks de stikstofmaatregelen van het kabinet is er nog steeds te weinig ruimte om voldoende woningen te bouwen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Dit blijkt uit doorrekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), schrijft de Volkskrant.

Premier Mark Rutte en minister Stientje van Veldhoven van Wonen stelden woensdag bij de presentatie van de plannen nog hoopvol dat de kabinetsambitie van 75.000 nieuwbouwwoningen volgend jaar gehaald kan worden.

De doorrekeningen van het RIVM waar het kabinetsbeleid op gebaseerd is, tonen een minder optimistisch beeld. Door de inperking van de maximumsnelheid kunnen provincies als Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe meer huizen bouwen dan ze voor 2020 hebben gepland.

Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht krijgen met de nu aangekondigde maatregelen juist te weinig stikstofruimte voor de bestaande nieuwbouwplannen. Dat zijn precies de provincies waar de vraag naar woningen het grootst is.