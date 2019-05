Radicale salafistische prediker mag lezing geven in Blauwe Moskee Amsterdam

De omstreden prediker Umair Bantvawala mag vrijdag een lezing geven in de Blauwe Moskee in Amsterdam. Dat schreef Het Parool dinsdag.

Bantvawala is een volgeling van Haitham al-Haddad. Deze Brits-Palestijnse sjeik is onder meer voorstander van de doodstraf voor afvallige moslims en noemde Joden ooit „de vijanden van God.” Zelf praatte Bantvawala vorig jaar in tv-programma Nieuwe Maan goed dat in een cursus van een Haagse moskee gesteld werd dat de islam vrouwenbesnijdenis aanbeveelt.

Imam Yassin Elforkani van de Blauwe Moskee zegt dat, hoewel de moskee een andere koers vaart, opkomen wil voor „het bredere spectrum van de islam.”

De VVD heeft Kamervragen gesteld.