Raad voor het Regeringsbeleid hamert op betere kwaliteit werk

Werk moet beter. Een goede baan voor iedereen die wil en kan werken is van wezenlijk belang voor de werkende zelf, maar ook voor de hele samenleving.

Dat stelt een onafhankelijke organisatie, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De raad doet een oproep aan bedrijven, instellingen, vakbonden en overheid om voor goed werk te zorgen.

De WRR komt met een reeks aanbevelingen, want als het gaat om goed werk is Nederland Europees gezien geen voorloper. Steeds meer mensen hebben bijvoorbeeld onzeker werk. Bij degenen met een baan in de publieke sector, zoals zorg, onderwijs en politie staat de kwaliteit het meest onder druk. Daarnaast zijn er 1 miljoen mensen die aan de slag willen maar geen werk hebben, aldus de raad.

De WRR roept op tot het voorkomen van oneerlijke concurrentie tussen werkenden met verschillende contractvormen. Ook moeten er basisverzekeringen en voorzieningen voor alle burgers komen. Op de arbeidsmarkt is onder andere meer aandacht voor persoonlijke begeleiding nodig.

Verder moeten mensen makkelijker kunnen bepalen hoeveel uren ze willen werken, bijvoorbeeld door goede kinderopvang en ouderenzorg te bieden. Meer werken moet ook makkelijker afdwingbaar worden. Daarnaast pleit de WRR voor langdurige, collectief betaalde verlofregelingen voor zorg en meer zeggenschap over arbeidstijden.

In een reactie op het rapport stelt vakbond CNV voor dat Nederland snel overgaat op een werkweek van 30 uur. Daarbij moeten werkenden meer zeggenschap krijgen over hun eigen werktijden zodat ze werk en privé beter kunnen combineren. „Een nieuwe balans is noodzakelijk om de problemen in de toekomst het hoofd te bieden”, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin, volgens wie „het evenwicht volledig zoek is”. Hij ziet een tweedeling ontstaan tussen aan de ene kant werknemers met ruime financiële middelen en veel regelruimte in hun werk. En aan de andere kant een grote groep met weinig middelen en nauwelijks regelruimte.