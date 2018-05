QR-code’s en kakkerlakken in havo-examen Duits op Wartburg

Op het Wartburg College in Rotterdam (locatie Guido de Brès) staat vandaag het havo-examen Duits op de planning. “Ein bischen”, antwoordt een leerling op de vraag hoe ze zich heeft voorbereid. Een mede-examenkandidaat had vanochtend zelfs zoveel haast dat hij er niet aan toekwam zijn haar voor de gelegenheid te kammen.

Ter voorbereiding oefenden de leerlingen vooral veel teksten. Zelfs tot vlak voordat ze in de examenzaal werden verwacht. Gelukkig is dat ook precies wat ze hadden moeten doen, vertelt mevrouw Schuttel, docent Duits. “Het is altijd afwachten wat het onderwerp van de tekst is, maar ik denk dat ze het goed gaan doen. In de klas hebben we ook erg veel geoefend.

