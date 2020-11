PvdA-Statenlid onder vuur na kritiek op Jip en Janneke

PvdA-Statenlid Julie d’Hondt ligt onder vuur nadat ze zei dat ze zich kan voorstellen dat boeken met Jip en Janneke uit bibliotheken zullen verdwijnen. Die zijn volgens haar namelijk stereotyperend. Op haar bijdrage kwam een storm van kritiek.

De Utrechtse politica deed haar uitspraak woensdag in een debat in de Provinciale Staten. In dat debat werd een motie van Statenlid Ted Dinklo van Forum voor Democratie besproken. Hij wilde dat de provincie in gesprek zou gaan met bibliotheken die van plan zijn boeken met Zwarte Piet uit de collectie te verwijderen. De motie haalde geen meerderheid.

D’Hondt zei in het debat zich te kunnen voorstellen dat ook de Jip-en-Jannekeserie van auteur Annie M.G. Schmidt uit de bibliotheken zal verdwijnen. Die verhalen zijn volgens haar namelijk „ouderwets en stereotype bevestigend in de rol van man en vrouw” en kunnen dus „echt niet meer.”

De sociaal-democrate stelde in haar bijdrage dat de maatschappij voortdurend verandert en dat sommige literatuur geplaatst moet worden in de tijd waarin die is gemaakt. „En dat is wel wat veel gevraagd voor kinderen op de basisschool.”

Brandstapel

D’Hondt –die aangaf wel fan te zijn van Annie M. G. Schmidt– blijkt zich met haar uitspraken niet bepaald geliefd te maken.

Een video met de bijdrage van het PvdA-Statenlid verscheen op Twitter, ontlokte daar een storm van kritiek en werd vele malen gedeeld.

Zo tweette PVV-Kamerlid Martin Bosma: „Eerst verwijdert totalitair links onze dierbare Zwarte Piet uit de bibliotheken. Nu wil de PvdA ook Jip en Janneke op de brandstapel.”

Uitgescholden

De Utrechtse politica liet donderdag aan RTV Utrecht weten dat ze meerdere keren anoniem is gebeld en is uitgescholden. In De Telegraaf stelde ze ontdaan te zijn door de commotie. „Ik begrijp werkelijk niet waarom dit zo gevoelig ligt. Het is bovendien al een stokoud verhaal. Al jaren geleden was er kritiek op de stereotype karakters.”

Onder andere Yael Potjer, Statenlid van de provincie Utrecht, nam het voor d’Hondt op. „In mijn ogen is dit een heel vreemde mening, maar wel een die ze gewoon mag hebben”, stelde hij op Twitter. „Als je het er niet mee eens bent, kun je er inhoudelijk op ingaan, maar laat haar persoonlijk met rust.”

Hans Oosters, commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, zei vrijdagmorgen op Radio M Utrecht actie te zullen ondernemen. „Op sociale media zie je dat er veel verdraaiingen en verdachtmakingen zijn. Maar bedreigingen zijn echt uit den boze, dat is verwerpelijk en mag niet worden toegestaan.”

