Publiek Prinsjesdag ziet vooral politici en geblindeerde auto’s

Hoge hekken, bedekt met een wit zeil, omringen de Grote Kerk. In omliggende straten proberen passanten toch een glimp op te vangen van koning, kabinet en Kamerleden.

Een bladerdeken bedekt het Lange Voorhout. Uitzonderlijk voor de derde dinsdag van september: normaal gesproken is de straat schoongeveegd. Als de koets onder het bladerdak rijdt, zwaaien telefoons en handen door de lucht. Deze Prinsjesdag is de chique laan vrijwel leeg. Op wat politiebusjes en een enkele passant na.

Zo’n sobere invulling is nu eenmaal nodig, vindt Maria Hartensveld, die even verderop in het centrum woont. „Als je ziet hoeveel besmettingen zijn, houd je je hart vast. Dan maar geen traditionele Prinsjesdag.”

Voor voormalig Paleis Lange Voorhout –tegenwoordig een kunstmuseum– drinken Hans en Marie Kamps deze ochtend rustig koffie. Het museum hadden ze vorige week al geboekt, maar gisteren zagen ze op het Journaal ineens dat het dinsdag Prinsjesdag is. „Helemaal niet aan gedacht”, bekent het stel uit Rotterdam. „Ze besparen wel veel geld met een Prinsjesdag zonder toeters en bellen”, denkt Marie. „Dat kunnen ze mooi besteden aan mensen die corona hebben.”

In restaurant Wox, op de hoek met de Hoge Nieuwstraat, zijn de tafels leeg. „Normaal gesproken zit het met 200 man ’s middags vol”, vertelt eigenaar Luciën Bastiaan. Politieke partijen en maatschappelijke organisaties boeken dan de chique eetgelegenheid af. „De top van Nederland komt dan hier om te lobbyen en te netwerken. Natuurlijk gaan ze ook even buiten kijken als de koets langsrijdt.”

Deze derde dinsdag van september betekent een financiële aderlating voor de ondernemer. „Dit is al twaalf jaar lang dé dag waar je naartoe leeft. Maar ik geef niet op. We hebben ermee te dealen.”

Een brasserie schuin tegenover Paleis Noordeinde probeert toch wat oranjeklanten te trekken. Met oranjetompoucen. Normaal gesproken rijdt de koets langs de zaak, waar de stoep vol publiek staat. „We missen de gezelligheid”, zegt een medewerker over de versoberde Prinsjesdag.

Ook ijscoman Martijn Moes, die traditiegetrouw zijn kar naast Paleis Noordeinde stalt, mist dinsdag de drukste dag van het jaar. „Gezondheid gaat boven geld”, vindt hij. Gelukkig zit het weer mee.

Geblindeerde ramen

Zo’n twintig, dertig mensen bij het paleis wagen het erop. „We hopen toch iets te zien”, zeggen twee Brabantse dames op de fiets. Even verderop wachten Joost en Anja van de Kant uit Almelo, pal tegenover het standbeeld van Willem van Oranje. Zij boekten deze dag speciaal een hotelletje in de hofstad. „Als we de koning missen, tja, dan zien we de beelden vanavond wel.”

Na een uur of twaalf stroomt de straat voor de Grote Kerk voller en voller. Auto’s en busjes met geblindeerde ramen rijden af en aan. Zit Wilders erin? Een minister? Of een paar PvdA’ers? Niemand die het weet.

Sommige Kamerleden verkiezen een wandeling in de zon boven een busrit met mondkapje vanaf het Binnenhof. En dus genieten tientallen toeschouwers langs de weg van passerende bekendheden als Jesse Klaver, Thierry Baudet en Lilianne Ploumen. Glunderend zitten terrasbezoekers op de eerste rang. „We kwamen toevallig langs toen we naar een winkel gingen”, vertellen de twaalfjarige tweelingzussen Loes en Jolijn van der Knaap.

Sluiproute

Intussen wordt het dringen achter de dranghekken. De anderhalve meter haalt de toegestroomde menigte allang niet meer. „De politie is hier niet zo streng”, concludeert een toeschouwer.

Niet streng, maar wel slim. Terwijl iedereen reikhalzend uitkijkt naar de Audi met koninklijke standaard, is er even verwarring. Als blijkt dat de koning via een parallelle straat naar de kerk rijdt, spurt de menigte daarheen. De meesten zien nog net het donkerblauwe wagen arriveren. Je kunt in ieder geval zien dat Willem-Alexander en Máxima op de achterbank zitten.

Marjon en Wilma, die het zonovergoten terras niet af zijn gegaan, missen het koningspaar. Ze zijn er niet rouwig om. „We twijfelden al: zou hij geen sluiproute nemen?” lachen de Achterhoekers. „Ik werk in de zorg, dus ik zal niet tussen al die mensen gaan staan”, zegt Marjon. „We zitten hier heerlijk met een kopje koffie en een broodje. Lodewijk Asscher liep langs, mensen van de ChristenUnie en Kamervoorzitter Arib. Haar hebben we een fijne dag gewenst. En de koning? Die zien we wel op tv.”