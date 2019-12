Protestbrunch: gratis broodje beenham van de boer

Mekkerende geiten, rokende barbecues, klossende klompen. Met de publieksvriendelijke actie ”Boer & Burger Brunch”, waarbij boeren gratis eten uitdeelden, deden agrariërs vrijdag van zich spreken op de Dam in Amsterdam. Passanten konden een gratis broodje beenham wel waarderen.

Niet elke Amsterdammer had vrijdagmorgen een wekker nodig om wakker te worden. Omwonenden van de Dam werden ruw gewekt door boeren die op toeterende trekkers voorbijreden. Maar enkele uren later was het leed wel geleden toen gratis een natje en droogje kon worden gehaald.

„Lekker, hé?”, zegt een jonge boer omstreeks twaalf uur, terwijl hij trots een pak melk showt. Een paar meter verderop sissen hamburgers gaar in een laag vet. Enkele Spanjaarden stoppen enthousiast enkele appels in hun zak. Vlak voor een tram steekt een boer in overall en op klompen de straat over. Uit de speakers schalt een liedje over „de boertjes van het platteland.”

Een christelijke ondernemer uit de provincie Utrecht stond vrijdag voor dag en dauw op om tijdig in de hoofdstad te kunnen zijn. „Ik ben tegen harde acties. Maar aan zo’n dag als vandaag doe ik graag mee.” Vrijdag deelt hij appels en kaas uit en knoopt met burgers gesprekjes aan over de herkomst van hun voedsel. Boeren zitten in de hoek waar de klappen vallen, meent hij. De zorgen om het milieu neemt hij serieus. Maar volgens hem is in veel discussies het evenwicht zoek. Op de Dam zet hij graag wat recht. Wijzend naar zijn kleinkind in de wandelwagen: „We doen het voor hem.”

Schiphol

Vrijwel elke burger is enthousiast over de actie. „Opeens zie je weer eens koeien en schapen”, glundert een blonde vrouw. Van diverse boeren kreeg ze wat in handen geduwd: karnemelk, yoghurt en kaas. Ze heeft alle begrip voor hun boosheid. „Ze werken zich uit de naad voor bijna niks”, weet een andere Amsterdamse. „Boeren betalen de rekening van de stikstofcrisis. Zij krijgen de Zwarte Piet toegespeeld, terwijl luchthavens en fabrieken ongemoeid worden gelaten. Laat de politiek Schiphol eens aanpakken.”

Helpt een actie als ”Boer & Burger Brunch” de boeren verder? Een Amsterdammer met een kleurrijke sjaal om en fiets aan de hand meent van niet. „Veel te soft. De politiek komt alleen in beweging als je hard actievoert. Wat ik ervan vind als boeren de winkels volgende week plat gaan leggen? Geweldig!”

Een andere Amsterdammer is het niet met hem eens. Een actie moet publieksvriendelijk zijn, zegt hij, terwijl hij op een rauwe wortel kauwt. „Je kont tegen de krib gooien gaat niet werken.”

