Protest tegen datingbillboards in gemeente Molenlanden

De billboards met reclame voor de datingsite Novamora stuiten op protest in de Alblasserwaard. Een man -hij wil anoniem blijven- riep dinsdagavond via WhatsApp mensen op om bezwaar aan te tekenen tegen de borden bij gemeente Molenlanden.

Op de billboards staat ”Dating vol passie. Spannend daten voor singles en stellen”. Dat komt volgens de initiatiefnemer neer op een actieve oproep tot overspel. „Dat is moreel verwerpelijk.” Volgens hem zet deze reclame relaties onder druk, wat leidt tot spanning bij kinderen. „Het tentoonstellen van deze reclame stimuleert onbetrouwbaarheid. Stel je voor dat bepaalde reclame oproept tot onbetrouwbaarheid bij het doen van belastingaangifte. Dat keurt de overheid vast niet goed. Mogen we dan wel onbetrouwbaarheid richting onze partners stimuleren?”

De man wijst ook op de gevolgen van echtscheidingen voor het milieu. „De helft van de huwelijken gaat kapot. Beide ex-partners gaan alleen wonen. Dan heb je veel meer huizen nodig, die verwarmd moeten worden.” Het Bijbelse argument vindt hij nog het zwaarst wegen. „Huwelijkstrouw is de belangrijkste deugd. Gezinnen zijn de hoeksteen van de samenleving. In een stabiel huwelijk kun je rust vinden en vrede met God.”

De initiatiefnemer zegt dat de actie kleinschalig is begonnen. „Ik hoop op een sneeuwbaleffect. Hoe meer mensen de oproep doorsturen, hoe groter de kans is dat de billboards verwijderd worden.” Hij wees op een andere gemeente, waar slechts één melding er al voor zorgde dat de gemeente reclame van de datingsites Second Love en BiLove weghaalde.

Ingeborg Voogt, woordvoerder van gemeente Molenlanden, geeft aan diverse meldingen te hebben ontvangen. Volgens haar zijn de oproepen „eigenlijk aan het verkeerde adres.” De meeste billboards staan namelijk langs N-wegen, die onder de verantwoordelijkheid van de provincie vallen. „Maar we zullen de meldingen doorgeven aan de provincie. Ook bellen we de melders netjes op.”