Prominente plek voor Joods monument in Oud-Beijerland

Voor de herinrichting en vergroening van de Bierkade in Oud-Beijerland was het nodig dat het Joods monument werd verplaatst. Het monument staat nu op de nieuwe locatie.

Oranjevereniging Prinses Juliana is bijzonder blij dat het monument nu een meer zichtbare plek heeft gekregen.

Jarenlang stond het Joods monument op een niet zo opvallende plaats op de hoek Bierkade-Havendam, vlakbij het water. „Toen de gesprekken op gang kwamen binnen de gemeente Hoeksche Waard over de herinrichting van de Bierkade werd al snel de Oranjevereniging benaderd om te bekijken welke locatie het meest geschikt zou zijn voor het monument. Vanwege de betekenis en achtergrond van het monument kon het niet zomaar op iedere willekeurige plek worden neergezet”, zegt Cobi Crucq van de Oranjevereniging. „Bij alle mogelijke opties voor de herinrichting van het plein zijn we betrokken geweest. Als er maar één argument was waarom het monument niet op een bepaalde plek kon komen, verdween die optie van tafel.”

Davidsster

Het monument is ontworpen door de Joodse kunstenares Marga Vogel en onthuld in 1987. In 2014 is aan dit monument een namenwand toegevoegd waarop alle namen en leeftijden staan van de ruim dertig Joodse inwoners van Oud-Beijerland die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en omgebracht in concentratiekampen. Op een sokkel staat een linkerhand met daarin een Davidsster. De hand beschermt de Davidsster naar de plek waar de Joodse inwoners werden weggevoerd. De hand van een ouder iemand symboliseert de vorige generatie die haar bestaan doorgeeft aan de nieuwe generatie.

De geopende hand is gericht naar het water, dat het symbool van leven is. Om die reden moest zorgvuldig gekeken worden naar een geschikte plaats.

„We zijn dankbaar dat er permanent oog en oor was om een respectvolle locatie te vinden”, vervolgt Crucq. Op voorspraak van Marga Vogel is in de nieuwe bestrating de Davidsster met steentjes aangelegd.