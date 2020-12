Proces moorden Maastricht in hoger beroep voor hof

Het gerechtshof in Den Bosch behandelt vanaf woensdag de strafzaak in hoger beroep tegen de 40-jarige Osama I., die vorig jaar is veroordeeld tot 24 jaar cel en tbs met dwangverpleging wegens - onder meer - twee moorden in Maastricht. Op 14 december 2017 stak I. een 46-jarige man dood en een kwartier later een 56-jarige vrouw. Haar jongste dochter werd eveneens meermalen gestoken toen zij haar moeder probeerde te redden. Een buurman wist te voorkomen dat ook zij werd doodgestoken. Ook hij raakte gewond.

De steekpartijen waren extreem gewelddadig. Op de Botsaartstraat in Maastricht stak I. het mannelijke slachtoffer talloze malen in zijn buik en sneed hij zijn hals door. Kort daarna stak hij in een woning aan de Joseph Postmesstraat de vrouw met achttien messteken dood.

I. is een Syrische vluchteling, afkomstig uit Raqqa, de vroegere hoofdstad van het kalifaat van IS. Bij de rechtbank zei hij dat hij tijdens de steekpartijen werd beheerst door demonen. De rechtbank ging er vanuit dat hij van plan was de voltallige familie van het vrouwelijke slachtoffer, eveneens afkomstig uit Syrië, te vermoorden. Het mannelijke slachtoffer was een Egyptenaar en een kennis van I.

De motieven van de man zijn grotendeels duister gebleven. Volgens deskundigen was I. geheel ontoerekeningsvatbaar ten tijde van het geweld, omdat hij in een psychose verkeerde. De rechtbank oordeelde dat hij deze deels aan zichzelf te wijten had door drugs te gebruiken.

De rechtbank ging in het vonnis ruim boven de strafeis (18 jaar cel) van het Openbaar Ministerie uit, onder meer omdat I. zich weinig aantrekt van het door hem veroorzaakte leed. I. ging in hoger beroep. Het hof heeft vier dagen voor de zaak uitgetrokken.