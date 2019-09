Prins Charles legt krans voor Polen

De Britse kroonprins Charles heeft zaterdag in Driel een krans gelegd voor de Poolse militairen die sneuvelden tijdens de Slag om Arnhem in 1944. Dat is bijzonder, omdat de Britten de Polen meer dan 50 jaar lang de schuld gaven van het mislukken van de belangrijke slag.

Defensieminister Ank Bijleveld haalde zaterdag in haar toespraak ook nog aan dat de Polen pas in 2006 de Militaire Willems-Orde kregen voor hun aandeel in de bevrijding van Nederland. De voormalige geallieerde landen hielden dat steeds tegen.

In Driel zijn drie veteranen aanwezig die op 21 september 1944 zelf landden bij Driel. Ook nabestaanden van de Poolse bevelhebber Sosabowski zijn in Driel.