Prepper legt uit waarom Nederland wc-papier hamstert

Wie zich wil beschermen tegen corona, vist bij Prepshop.nl al maanden achter het net. Bij de webshop is alleen een volgelaatsmasker –beter bekend als gasmasker– nog te koop. De winkel verkocht er de afgelopen maand meer dan in de acht jaar daarvoor.

De stormloop, zoals pr-medewerker Jeroen Klaassen van de specialist in overlevingsartikelen het noemt, begon eind december vorig jaar. Toen de eerste geruchten over een nieuw virus in China circuleerden, kochten klanten met Aziatische namen handzeep, mondkapjes en gelaatsmaskers.

In januari groeide de vraag naar beschermingsmiddelen voor het coronavirus. De webwinkel in De Meern verkocht in de eerste maand van het nieuwe jaar voor net zo veel geld als in het hele voorgaande jaar. Zo verstuurde Klaassen naar eigen zeggen honderdduizenden mondkapjes toen de Chinese overheid de toegang tot de miljoenenstad Wuhan afgrendelde. Zodra de eerste besmettingen buiten China werden gemeld, kon de webwinkel geen nieuwe corona-artikelen meer bestellen bij zijn toeleveranciers. De voorraad was uitverkocht, de bestellijsten te lang.

Klaassen haalt moeizaam adem aan de andere kant van de telefoon. „Normaal gesproken loop ik met gemak 10 kilometer hard. Nu ben ik buiten adem als ik de vaatwasser heb uitgeruimd. Ik heb maandagochtend de huisarts gebeld. „Waarschijnlijk corona”, zei hij. „Blijf maar binnen.”

De prepper is, naast zijn pr-werk voor de webwinkel, ook postbezorger. Op die manier heeft hij het virus opgelopen, denkt hij. Want microbiologen van het UMCG stelden vast dat het virus 24 uur op papier kan overleven. Daarom riep het Groningse ziekenhuis zondag ertoe op om geen kaarten meer te sturen naar kwetsbare patiënten. Het RIVM stelde maandagmiddag op zijn website dat de kans dat mensen besmet raken door het aanraken van een product of oppervlakte „heel klein” is.

Preppers doppen hun eigen boontjes bij ramp

Waterfilter

Het toont de naïviteit van het rijksinstituut, vindt Klaassen. „Preppers kijken met verbazing en verbijstering hoe Nederland met zijn maatregelen volledig uit de pas loopt met de rest van de wereld. Alle westerse landen om ons heen doen veel meer om het virus in te dammen. Kansen worden gemist.”

Volgens Klaassen blijkt nu dat de Nederlandse overheid slecht is voorbereid op plotselinge grootschalige verstoringen van de openbare orde.

„Binnen een week loopt de situatie in Nederland volledig uit de hand”, voorspelt Klaassen. Hij ziet inmiddels dat steeds meer mensen een waterfilter aanschaffen in de digitale winkel. „Op het moment dat burgers merken dat de overheid niet alles in de hand heeft, groeit het verlangen van mensen om zelfredzaam te zijn. Want nu is het een virus dat de wereld ontregelt, straks is het een overstroming of langdurige stroomstoring. Je kunt dan maar beter voorbereid zijn.”

Toiletrol hamsteren bij ramp

Consumenten hamsteren sinds het coronavirus in Nederland is vastgesteld. Maar waarom toiletrollen?

Prepper Jeroen Klaassen: „In noodsituaties wordt wc-papier altijd gehamsterd.” Dat komt volgens de Nederlandse prepshophouder doordat bij hulpverlening na rampen rollen papier onder aan de prioriteitenlijsten van hulpgoederen staan. „De eerste vrachtwagens die zo’n gebied binnenkomen, zijn volgeladen met medicijnen, water en noodrantsoenen. Toiletrollen –die veel ruimte innemen en niet noodzakelijk zijn– staan lager op de prioriteitenlijst.”

Ondanks die wetenschap heeft Klaassen zijn zolder niet vol toiletpapier staan. „Als de nood aan de man is, kun je je billen gewoon wassen. Dat doen ze in veel landen altijd.”