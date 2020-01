Premier staat stil bij jubileum wekelijkse persconferentie

Premier Rutte stond vrijdag even stil bij het jubileum van de wekelijkse persconferentie door de minister-president. „Een van de leukste momenten van de week, oprecht”, zei Rutte over de persconferentie die hij en zijn collega’s sinds vijftig jaar geven. „Het ritme bevalt me.”

De ontmoeting met de media volgt op de wekelijkse vergadering van het team ministers, de zogenoemde ministerraad.

De eerste persconferentie was op 16 januari 1970 met Piet de Jong. Hij besloot journalisten voortaan op een vast moment te woord te staan omdat hij was „gestoord tijdens de piepers”. Met zo’n bijeenkomst hoeven ze me niet te bellen tijdens het eten, vertelde Rutte. „Nu moet je een goed verhaal niet kapotchecken”, ging de premier verder. Maar volgens hem ontstond de persconferentie vooral door behoefte aan meer openheid naar de media.

Maar die transparantie blijft een dingetje. In de persconferentie kan de premier ingaan op besluiten die in de ministerraad zijn genomen. Maar niet op alle, aldus Rutte fijntjes: „We nemen ook besluiten die u niet ziet.”