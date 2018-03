Precario flink omhoog

De stroomrekening gaat voor veel huishoudens dit jaar met gemiddeld twee tientjes omhoog. En in sommige gemeenten betalen mensen ook nog eens tientallen euro’s meer voor hun drinkwater. Dat komt door een al afgeschafte belasting, zo schrijft De Telegraaf.

Onderzoeksinstituut COELO becijferde dat een gemiddeld Nederlands huishouden dit jaar 33 procent meer aan de zogenoemde precariobelasting betaalt.

De precariobelasting is een heffing van gemeenten voor het gebruik van de openbare grond, bijvoorbeeld voor leidingen en kabels van gas en elektra. Die wordt betaald door de netbeheerders, maar vervolgens een-op-een doorbelast aan de klanten. De belasting stijgt dit jaar hard, omdat veel gemeenten in 2016 besloten de belasting nog snel in te voeren. Gemeenten die de heffing al voerden, mogen dat tot 1 januari 2022 blijven doen.