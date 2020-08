Politie zoekt bij onderzoek dood Tamar naar informatie over Mazda

Bij het onderzoek naar het dodelijke ongeval in Zuiderwoude, waarbij het meisje Tamar (14) uit Marken waarschijnlijk werd aangereden door iemand die daarna doorreed, is de politie op zoek naar informatie over een Mazda 3. Deze auto is te zien op camerabeelden die in de nacht van het ongeluk zijn gemaakt. Tamar werd op zaterdag 25 juli rond 04.00 op de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude gevonden.

De Mazda 3 is gebouwd tussen 2010 en 2014 en heeft witte kentekenplaten. Het kenteken is niet te lezen. Daarom weet de politie niet uit welk land de auto komt.

Op de camerabeelden is te zien dat de Mazda in de nacht van het ongeval op de parkeerplaats aan de Kruisbaakweg op Marken aankomt. Ruim twee uur later kijken twee personen enige tijd naar de voorkant van de grijze Mazda 3. De politie komt graag in contact met deze twee personen en roept hen op zich bij de politie te melden.

Tijdens het onderzoek is in de berm op de Waterlandse Zeedijk een aantal voorwerpen gevonden, waarvan het rechercheteam op dit moment niet weet wat het zijn. Het gaat om een zwart dopje, een stukje kunststof met een groen streepje en een stukje kunststof voorzien van een rood streepje. De politie wil graag weten om wat voor voorwerpen het gaat en waar ze voor gebruikt worden.