Politie weet wie brief Den Dolder schreef

De politie heeft de schrijver achterhaald van een opmerkelijke brief die vrijdag opdook in Den Dolder, de plaats waar de psychiatrische instelling Altrecht is gevestigd. In de brief werd gewaarschuwd voor een levensgevaarlijke patiënt die vuurwapens in het bos zou hebben begraven. In die kliniek zat ook Michael P. ,de moordenaar van Anne Faber.

De flyer was ondertekend door ‘een groep bezorgde medewerkers van de WA Hoeve’ die volgens de brief moesten zwijgen over de zaak. Met WA Hoeve wordt de Willem Arntsz Hoeve bedoeld. Zo heette de kliniek vroeger. De afzenders blijken niet die medewerkers maar één man. De politie wil verder niets over hem of over zijn motief kwijt. De politie heeft met hem „een uitvoerig gesprek” gevoerd en „naar aanleiding hiervan is er op dit moment geen reden om een onderzoek in te stellen in het bos”, aldus de politie zaterdag.

Of er juridische consequenties zitten aan het verspreiden van deze brief kan een woordvoerster van de politie niet zeggen. „Het zou strafbaar kunnen zijn en of daar een vervolg aan wordt gegeven wordt overlegd met het Openbaar Ministerie.”