Politie vindt drugslab in open lucht

De politie heeft vrijdagavond in een natuurgebied bij Venlo een drugslab in de open lucht gevonden. Agenten in een patrouillewagen zagen een auto in de bossen staan, waarna de bestuurder vervolgens snel wegreed. Zo kwamen ze het lab op het spoor.

Om wat voor drugs het gaat, wordt nog onderzocht. De politie is zaterdag begonnen met het ontmantelen van het lab. Een gespecialiseerd bedrijf zorgt voor de afvoer van de chemicaliën. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, aldus de politie.

Toen de surveillancewagen op nader onderzoek uitging vonden de agenten een groot aantal vaten met synthetische drugs, verspreid over meerdere plekken. Op een van die plekken vond in de buitenlucht de productie plaats van de drugs. Op de dumpplekken is de bodem verontreinigd.