Politie: Ontploft poststuk Amsterdam was inderdaad bombrief

Het poststuk dat woensdagochtend in Amsterdam-West ontplofte, was daadwerkelijk een bombrief. Dat meldt de politie, die eerder nog stelde dat de explosie vermoedelijk was veroorzaakt door een bombrief. De politie onderzoekt of er een verband is met eerder aangetroffen bombrieven.

Het postsorteercentrum van ABN Amro aan de Bolstoen is tijdelijk ontruimd geweest. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft vastgesteld dat er geen explosieven meer aanwezig waren. Inmiddels mogen de medewerkers weer naar binnen.

Een medewerker wilde woensdagochtend de brief openmaken, maar hoorde een sissend geluid en gooide het poststuk weg. Daarop volgde een lichte knal. De medewerker heeft volgens de politie adequaat gehandeld en daarmee erger voorkomen.

Explosie in postkamer bedrijf Amsterdam, vermoedelijk bombrief